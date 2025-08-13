Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir

Haqqımızda

Xarici siyasət
13 avqust 2025 00:39
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Temmi Bryus Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladığı bəyannamənin Amerika Prezidenti üçün çox önəmli olduğunu vurğulayıb.

"Report"un xəbərinə görə, o, bunu digər ölkələrin "Tramp marşrutu"nu (Zəngəzur dəhlizi - red.) əngəlləməyə çalışacağı təqdirdə Vaşinqtonun hansı addımlar atacağı ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

"Mən müəyyən hərəkətlərlə bağlı nə edə biləcəyimiz və ya edə bilməyəcəyimiz barədə fərziyyələr irəli sürməyəcəyəm. Bütün dünya bilir ki, Prezident (ABŞ) Donald Trump ciddi qəbul edilməlidir. Bu razılaşma (sülh Bəyannaməsi - Red.) onun üçün vacibdir", - Bryus jurnalistlər üçün brifinqdə deyib.

O vurğulayıb ki, əvvəllər Aİ, Fransa, Rusiya və ABŞ-nin keçmiş prezidenti Co Bayden Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesində uğursuz vasitəçilik səyləri etsələr də, yalnız Tramp real nəticə əldə edə bilib.

Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ Prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra birgə Bəyannamə imzalayıblar. Sənəd Bakı və İrəvanın sülh arzusunu vurğulayan yeddi maddəni özündə əks etdirir.

Sənəddə qeyd edilir ki, tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması və münasibətlərin bərpası haqqında sazişin əvvəlcədən razılaşdırılmış mətnini paraflayıb, həmçinin kommunikasiyaların açıllmasının vacibliyini təsdiqləyiblər.

