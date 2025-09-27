Çili senatoru: Bakıya səfərimin məqsədi ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsidir
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 16:58
Çili Milli Konqresi Senatının İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, Azərbaycan-Çili parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Fransisko Çauhan Azərbaycana səfəri zamanı Bakıda bir sıra məhsuldar görüşlər keçirdiyini qeyd edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Azərbaycan və Çili arasında ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Xarici İşlər və İqtisadiyyat nazirliklərində, Dövlət Neft Şirkətində, eləcə də Azərbaycan Prezidentinin müşavirləri ilə intensiv görüşlər keçirdim", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
18:10
Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
18:06
Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edibFutbol
18:02
Foto
27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilibHərbi
17:58
Xaçmazda Anım Günü qeyd edilibDaxili siyasət
17:58
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
17:57
Zelenski: Ukrayna heyəti ABŞ-də silah alışı üzrə texniki görüşlər keçirəcəkRegion
17:49
Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıbSənaye
17:48
Ermənistanda yük maşını və avtosisternin toqquşması nəticəsində mazut sızıntısı baş veribRegion
17:39