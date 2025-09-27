İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Çili senatoru: Bakıya səfərimin məqsədi ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsidir

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 16:58
    Çili senatoru: Bakıya səfərimin məqsədi ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsidir

    Çili Milli Konqresi Senatının İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, Azərbaycan-Çili parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Fransisko Çauhan Azərbaycana səfəri zamanı Bakıda bir sıra məhsuldar görüşlər keçirdiyini qeyd edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu bu barədə "X" hesabında yazıb.

    "Azərbaycan və Çili arasında ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Xarici İşlər və İqtisadiyyat nazirliklərində, Dövlət Neft Şirkətində, eləcə də Azərbaycan Prezidentinin müşavirləri ilə intensiv görüşlər keçirdim", - o qeyd edib.

    Azərbaycan Çili senat İkitərəfli münasibətlər
    Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношений
    Chilean Senator: Purpose of visit to Baku - to strengthen bilateral relations

    Son xəbərlər

    18:10

    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    18:06

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edib

    Futbol
    18:02
    Foto

    27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    17:58

    Xaçmazda Anım Günü qeyd edilib

    Daxili siyasət
    17:58

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    17:57

    Zelenski: Ukrayna heyəti ABŞ-də silah alışı üzrə texniki görüşlər keçirəcək

    Region
    17:49

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    17:48

    Ermənistanda yük maşını və avtosisternin toqquşması nəticəsində mazut sızıntısı baş verib

    Region
    17:39

    ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti