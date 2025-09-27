Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношений
- 27 сентября, 2025
- 16:48
Председатель комитета по правам человека Сената Национального конгресса Чили, руководитель межпарламентской группы азербайджано-чилийской дружбы Франсиско Чаухан, находящийся с визитом в Азербайджане, отметил, что провел в Баку ряд продуктивных встреч.
Как сообщает Report, об этом Чаухан написал на своей странице в соцсети Х.
"Провел интенсивные встречи в министерствах иностранных дел и экономики, в Государственной нефтяной компании, а также с советниками президента Азербайджана, с целью укрепления двусторонних отношений между Азербайджаном и Чили", - отметил он.
