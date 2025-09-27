Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 16:48
    Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношений

    Председатель комитета по правам человека Сената Национального конгресса Чили, руководитель межпарламентской группы азербайджано-чилийской дружбы Франсиско Чаухан, находящийся с визитом в Азербайджане, отметил, что провел в Баку ряд продуктивных встреч.

    Как сообщает Report, об этом Чаухан написал на своей странице в соцсети Х.

    "Провел интенсивные встречи в министерствах иностранных дел и экономики, в Государственной нефтяной компании, а также с советниками президента Азербайджана, с целью укрепления двусторонних отношений между Азербайджаном и Чили", - отметил он.

    Азербайджан Чили сотрудничество
    Çili senatoru: Bakıya səfərimin məqsədi ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsidir
    Chilean Senator: Purpose of visit to Baku - to strengthen bilateral relations

    Последние новости

    18:19

    Зеленский: Украина получит от Израиля две системы Patriot

    Другие страны
    18:16
    Фото

    В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

    Армия
    18:10

    В Хачмазском районе почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    18:09

    Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %

    Промышленность
    18:06

    Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

    Внешняя политика
    17:53
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финал

    Другие
    17:46

    Зеленский: Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружия

    В регионе
    17:40

    КазМунайГаз и Eni запустили солнечную электростанцию в Жанаозене

    Другие
    17:36

    Посольство США в Баку почтило память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    Лента новостей