    Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT XİNŞ-in iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 12:40
    Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT XİNŞ-in iclasında iştirak edir

    Bu gün Vyanada (Avstriya) ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanı tədbirdə xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov təmsil edir.

    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen azərbaycanlı naziri qarşılayıb.

    Tədbirdə ATƏT-in üzvü olan 57 dövlətin xarici işlər nazirlərinin, həmçinin 11 tərəfdaş ölkənin nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.

    ATƏT iclas Ceyhun Bayramov
    Джейхун Байрамов принимает участие в СМИД ОБСЕ в Вене
    Jeyhun Bayramov participating in OSCE Foreign Ministers' Council meeting in Vienna

