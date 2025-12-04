Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT XİNŞ-in iclasında iştirak edir
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 12:40
Bu gün Vyanada (Avstriya) ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanı tədbirdə xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov təmsil edir.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen azərbaycanlı naziri qarşılayıb.
Tədbirdə ATƏT-in üzvü olan 57 dövlətin xarici işlər nazirlərinin, həmçinin 11 tərəfdaş ölkənin nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.
