Джейхун Байрамов принимает участие в СМИД ОБСЕ в Вене
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 12:28
32-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД ОБСЕ) началось в четверг в Вене (Австрия) .
Как сообщает Report, на заседании прибыл министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен поприветствовала азербайджанского министра по прибытии.
Ожидается, что в мероприятии участвуют руководители внешнеполитических ведомств 57 государств-участников ОБСЕ, а также представители 11 стран - партнёров по сотрудничеству.
