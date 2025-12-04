Джейхун Байрамов принимает участие в СМИД ОБСЕ в Вене

32-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД ОБСЕ) началось в четверг в Вене (Австрия) .

Как сообщает Report, на заседании прибыл министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен поприветствовала азербайджанского министра по прибытии.

Ожидается, что в мероприятии участвуют руководители внешнеполитических ведомств 57 государств-участников ОБСЕ, а также представители 11 стран - партнёров по сотрудничеству.