    Джейхун Байрамов принимает участие в СМИД ОБСЕ в Вене

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 12:28
    Джейхун Байрамов принимает участие в СМИД ОБСЕ в Вене

    32-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД ОБСЕ) началось в четверг в Вене (Австрия) .

    Как сообщает Report, на заседании прибыл министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен поприветствовала азербайджанского министра по прибытии.

    Ожидается, что в мероприятии участвуют руководители внешнеполитических ведомств 57 государств-участников ОБСЕ, а также представители 11 стран - партнёров по сотрудничеству.

    Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT XİNŞ-in iclasında iştirak edir
    Jeyhun Bayramov participating in OSCE Foreign Ministers' Council meeting in Vienna
