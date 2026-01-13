İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Xarici siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 19:48
    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Venesuela Bolivar Respublikasının xarici işlər üzrə xalq hakimiyyəti naziri İvan Xil Pinto arasında telefon danışığı aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı, Venesuelada son hadisələr, eləcə də Azərbaycan və Venesuela arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    C.Bayramov Venesuelada baş verən hadisələr nəticəsində həyatını itirənlərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verib. Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına, Venesuelanın birliyinin qorunacağına ümidvar olduğunu bildirib.

    Venesuela naziri telefon danışığı zamanı son inkişaflar barədə ətraflı məlumat verib. Venesuelada prezident vəzifələrinin müvəffəqiyyətlə icra edildiyini, dövlət qurumlarının işlək vəziyyətdə olduğunu bildirib. Nazir bununla yanaşı, ABŞ tərəfi ilə dialoqun davam etdiyini, ABŞ şirkətlərinin, xüsusilə energetika sahəsində fəaliyyətlərini bərpa olunduğunu, səfirliklərin qarşılıqlı şəkildə fəaliyyətə başlaması üçün danışıqlar aparıldığını diqqətə çatdırıb.

    Nazirlər Azərbaycanla Venesuela arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə BMT və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyə əsaslanan əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar.

    Ceyhun Bayramov azərbaycan xarici işlər nazirliyi Venesuelada əməliyyat
    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле
    Bayramov: Azerbaijan hopes peace, stability to be established in Venezuela

    Son xəbərlər

    20:27

    Antonio Konte iki oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    20:25

    Azərbaycan Orta Dəhlizin cənub qolunu yeni nəqliyyat assosiasiyası vasitəsilə gücləndirir

    İnfrastruktur
    20:22

    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıb

    Region
    20:19

    Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    20:11

    Gürcüstan XİN: Brüssel bürokratiyası Avropanın qlobal rolunu zəiflədir

    Region
    20:02

    İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilib

    Region
    19:56

    Rəsmi Karakas: Venesuelada prezident vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra edilir, dövlət qurumları işləkdir

    Xarici siyasət
    19:54

    "Neftçi" Əbu-Dabidə Misir komandası ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    19:48

    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti