    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

    Внешняя политика
    • 13 января, 2026
    • 19:57
    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, стороны обсудили последние события в Боливарианской Республике, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран.

    Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате событий в Венесуэле. Он выразил надежду на установление мира и стабильности в Венесуэле и сохранение единства страны.

    Глава МИД Венесуэлы предоставил азербайджанскому коллеге подробную информацию о последних событиях в его стране. Он отметил, что государственное управление в Венесуэле успешно реализуется, правительственные учреждения продолжают работать. Кроме того, Пинто обратил внимание, что диалог с США продолжается, в Венесуэле возобновляют свою деятельность американские компании, особенно в энергетическом секторе, и ведутся переговоры о возобновлении работы посольств двух стран.

    Министры подчеркнули важность продолжения усилий по развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, а также сотрудничества, основанного на взаимной поддержке и солидарности в рамках международных организаций, особенно ООН и Движения неприсоединения.

    МИД Азербайджана Венесуэла Джейхун Байрамов Иван Хиль Пинто
    Лента новостей