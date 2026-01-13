Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, стороны обсудили последние события в Боливарианской Республике, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран.

Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате событий в Венесуэле. Он выразил надежду на установление мира и стабильности в Венесуэле и сохранение единства страны.

Глава МИД Венесуэлы предоставил азербайджанскому коллеге подробную информацию о последних событиях в его стране. Он отметил, что государственное управление в Венесуэле успешно реализуется, правительственные учреждения продолжают работать. Кроме того, Пинто обратил внимание, что диалог с США продолжается, в Венесуэле возобновляют свою деятельность американские компании, особенно в энергетическом секторе, и ведутся переговоры о возобновлении работы посольств двух стран.

Министры подчеркнули важность продолжения усилий по развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, а также сотрудничества, основанного на взаимной поддержке и солидарности в рамках международных организаций, особенно ООН и Движения неприсоединения.