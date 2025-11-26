Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə görüşüb
- 26 noyabr, 2025
- 19:44
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN başçısı "X" hesabında yazıb.
O bildirib ki, Azərbaycan və Müqəddəs Taxt-tac arasında dinlərarası dialoqun və multikulturalizmin təşviqi üçün vacib olan güclü münasibətlər mövcuddur:
"Papa XIV Leo ilə ümumi audensiyada iştirak etdim və onunla görüşməkdən şərəf duydum.
Azərbaycanın dövlət siyasətinin təməl daşını təşkil edən dinlərarası dialoq üçün iki ölkə arasındakı münasibətlər nümunə rolunu oynayır".
During my official visit to Vatican, attended a general audience with @Pontifex Pope Leo XIV and was honored to meet His Holiness.— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) November 26, 2025
Azerbaijan and the Holy See have strong relations that are important for fostering interfaith dialogue, and promoting multiculturalism.
The… pic.twitter.com/qiReWjXKfx