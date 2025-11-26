Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Внешняя политика
    • 26 November, 2025
    • 19:56
    Байрамов: Отношения Азербайджана и Ватикана важны для продвижения межрелигиозного диалога

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с Папой Львом XIV.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    Он отметил, что между Азербайджаном и Святым Престолом существуют крепкие отношения, которые важны для продвижения межрелигиозного диалога и мультикультурализма.

    "Отношения между двумя странами играют роль примера для межрелигиозного диалога, который составляет краеугольный камень государственной политики Азербайджана", - написал он.

    Лента новостей