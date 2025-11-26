Байрамов: Отношения Азербайджана и Ватикана важны для продвижения межрелигиозного диалога
- 26 November, 2025
- 19:56
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с Папой Львом XIV.
Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.
Он отметил, что между Азербайджаном и Святым Престолом существуют крепкие отношения, которые важны для продвижения межрелигиозного диалога и мультикультурализма.
"Отношения между двумя странами играют роль примера для межрелигиозного диалога, который составляет краеугольный камень государственной политики Азербайджана", - написал он.
During my official visit to Vatican, attended a general audience with @Pontifex Pope Leo XIV and was honored to meet His Holiness.— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) November 26, 2025
Azerbaijan and the Holy See have strong relations that are important for fostering interfaith dialogue, and promoting multiculturalism.
The… pic.twitter.com/qiReWjXKfx