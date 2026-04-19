Ceyhun Bayramov Azərbaycanın sülh gündəliyi barədə Paulo Rangelə məlumat verib - YENİLƏNİB
- 19 aprel, 2026
- 01:47
18 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Portuqaliyanın dövlət və xarici işlər naziri Paulo Rangel ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Görüş zamanı, Azərbaycan-Portuqaliya ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, siyasi dialoqun genişləndirilməsi, iqtisadi-ticarət, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Nazirlər, həmçinin Azərbaycanda yaxın zamanda açılması nəzərdə tutulan Portuqaliya səfirliyi vasitəsilə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.
Tərəflər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın, çoxtərəfli diplomatiya sahəsində ölkələrimizin təcrübəsinin mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. BMT və Avropa İttifaqı çərçivəsində ölkələrimizin prioritetləri nəzərdən keçirilib, birgə səylərin vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Nazirlər post-münaqişə dövründə regional vəziyyəti müzakirə ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov ölkəmizin həyata keçirdiyi sülh gündəliyi və atılan addımlar barədə qarşı tərəfə məlumat verib.
Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər, Yaxın Şərqdə vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bölgədə sabitliyin bərpa edilməsinin vacibliyini vurğulayıb, danışıqların uğurla nəticələnəcəyinə ümidvar olduqlarını bildiriblər.
Had a productive meeting with Minister of State and Foreign Affairs of the Republic of #Portugal Paulo Rangel on the sidelines of #ADF2026.— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) April 18, 2026
We discussed the current agenda and future prospects of Azerbaijan–Portugal relations, emphasizing the importance of deepening political… pic.twitter.com/0rqHSgCRty