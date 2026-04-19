    Джейхун Байрамов проинформировал Паулу Рангела о мирной повестке Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Джейхун Байрамов проинформировал Паулу Рангела о мирной повестке Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    18 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с государственным министром и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития азербайджано-португальских двусторонних и многосторонних отношений, вопросы расширения политического диалога, сотрудничества в экономико-торговой, гуманитарной и других сферах.

    Министры также обсудили возможности дальнейшего расширения взаимодействия через посольство Португалии, открытие которого в Азербайджане ожидается в ближайшее время.

    Стороны подчеркнули важность сотрудничества в рамках международных организаций, а также обмена опытом в сфере многосторонней дипломатии. Были рассмотрены приоритеты наших стран в рамках ООН и Европейского союза, акцентирована значимость совместных усилий.

    Министры обсудили региональную ситуацию в постконфликтный период. Джейхун Байрамов проинформировал португальскую сторону о реализуемой Азербайджаном мирной повестке и предпринимаемых шагах.

    Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес региональным вопросам и ситуации на Ближнем Востоке. Они подчеркнули важность восстановления стабильности в регионе и выразили надежду на успешное завершение переговоров.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с государственным министром и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

    Как сообщает Report, информация размещена на странице ведомства в социальной сети "X".

    Министры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширения политического диалога, укрепления сотрудничества в экономической, торговой и энергетической сферах, а также развития взаимодействия в рамках международных организаций.

    Были также рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества путем открытия посольства Португалии в Азербайджане.

    Джейхун Байрамов Паулу Ранжел Посольство Португалии в Азербайджане Азербайджано-португальские отношения
    Ceyhun Bayramov Azərbaycanın sülh gündəliyi barədə Paulo Rangelə məlumat verib - YENİLƏNİB
    Bayramov, Rangel mull expanding political dialogue

