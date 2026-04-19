Джейхун Байрамов проинформировал Паулу Рангела о мирной повестке Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

18 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с государственным министром и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития азербайджано-португальских двусторонних и многосторонних отношений, вопросы расширения политического диалога, сотрудничества в экономико-торговой, гуманитарной и других сферах.

Министры также обсудили возможности дальнейшего расширения взаимодействия через посольство Португалии, открытие которого в Азербайджане ожидается в ближайшее время.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в рамках международных организаций, а также обмена опытом в сфере многосторонней дипломатии. Были рассмотрены приоритеты наших стран в рамках ООН и Европейского союза, акцентирована значимость совместных усилий.

Министры обсудили региональную ситуацию в постконфликтный период. Джейхун Байрамов проинформировал португальскую сторону о реализуемой Азербайджаном мирной повестке и предпринимаемых шагах.

Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес региональным вопросам и ситуации на Ближнем Востоке. Они подчеркнули важность восстановления стабильности в регионе и выразили надежду на успешное завершение переговоров.

18 апреля, 11:46

