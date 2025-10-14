İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    BMT-də insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 23:22
    BMT-də insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində "İnsanlıq əleyhinə cinayətlər" mövzusunda keçirilən komitə iclasında Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bəyanatı Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin birinci katibi Tale Əliyev diqqətə çatdırıb.

    İnsanlığa qarşı cinayətlərin beynəlxalq hüququn ən ciddi pozuntularından biri kimi tanındığını qeyd edən birinci katib bu cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılmasının beynəlxalq ictimaiyyətin ümumi məsuliyyəti olduğunu bildirib.

    "Azərbaycan Respublikası insanlığa qarşı cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması üzrə konvensiyanın hazırlanması istiqamətində Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının işini yüksək qiymətləndirir. Biz bu sahədə vahid və hərtərəfli hüquqi çərçivənin yaradılmasını dəstəkləyirik", - birinci katib vurğulayıb.

    "Azərbaycan bu prosesə sadiqdir və insan hüquqlarının və beynəlxalq humanitar hüququn qorunmasına töhfə verməyə davam edəcəkdir", - deyə T. Əliyev sözlərini yekunlaşdırıb.

    Азербайджан выступил в ООН с заявлением о преступлениях против человечности

