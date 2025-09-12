İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Bişkekdə TDT təhlükəsizlik şuralarının katibləri görüşüb

    Xarici siyasət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:47
    Bişkekdə TDT təhlükəsizlik şuralarının katibləri görüşüb

    Bişkekdə Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin IV iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev "X"də paylaşım edib.

    İclasda Azərbaycanı Təhlükəsizlik Şurasının katibi, general-polkovnik Ramil Usubov təmsil edib. 

    TDT Təhlükəsizlik Şurası türk dövlətləri
    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

