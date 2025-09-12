Bişkekdə TDT təhlükəsizlik şuralarının katibləri görüşüb
Xarici siyasət
- 12 sentyabr, 2025
- 13:47
Bişkekdə Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin IV iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev "X"də paylaşım edib.
İclasda Azərbaycanı Təhlükəsizlik Şurasının katibi, general-polkovnik Ramil Usubov təmsil edib.
📍 *Bishkek | Glad to participate and address the 4th Meeting of the Secretaries of the Security Councils of the @Turkic_States.*— Amb. Kuban OMURALIEV (@KubanOmurali) September 12, 2025
In my remarks, I stressed the importance of strengthening security cooperation, fostering stability, and ensuring peace within the Turkic World.… pic.twitter.com/MlSfnsT1Dx
Son xəbərlər
14:18
Sahib Məmmədov: "Avropa çempionatında əsas missiyalardan birini yerinə yetirdik"Futbol
14:16
Azərbaycanın ATƏT çərçivəsində fəaliyyətinin əsas istiqamətləri müzakirə olunubXarici siyasət
14:13
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
14:12
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri KiyevdədirDigər ölkələr
14:10
Foto
Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:08
Foto
Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edibXarici siyasət
14:08
İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
14:02