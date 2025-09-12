В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ
- 12 сентября, 2025
- 13:58
В Бишкеке состоялось четвертое заседание секретарей Советов безопасности стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев написал на своей странице в соцсети Х.
Азербайджан на заседании представлял секретарь Совета безопасности Рамиль Усубов.
"Рад был принять участие и выступить на четвертом совещании секретарей Советов безопасности стран ОТГ. В своем выступлении я подчеркнул важность укрепления сотрудничества в области безопасности, содействия стабильности и обеспечения мира в тюркском мире", - отметил Омуралиев.
📍 *Bishkek | Glad to participate and address the 4th Meeting of the Secretaries of the Security Councils of the @Turkic_States.*— Amb. Kuban OMURALIEV (@KubanOmurali) September 12, 2025
In my remarks, I stressed the importance of strengthening security cooperation, fostering stability, and ensuring peace within the Turkic World.… pic.twitter.com/MlSfnsT1Dx