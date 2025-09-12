В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

В Бишкеке состоялось четвертое заседание секретарей Советов безопасности стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев написал на своей странице в соцсети Х.

Азербайджан на заседании представлял секретарь Совета безопасности Рамиль Усубов.

"Рад был принять участие и выступить на четвертом совещании секретарей Советов безопасности стран ОТГ. В своем выступлении я подчеркнул важность укрепления сотрудничества в области безопасности, содействия стабильности и обеспечения мира в тюркском мире", - отметил Омуралиев.