    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 13:58
    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    В Бишкеке состоялось четвертое заседание секретарей Советов безопасности стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев написал на своей странице в соцсети Х. 

    Азербайджан на заседании представлял секретарь Совета безопасности Рамиль Усубов.

    "Рад был принять участие и выступить на четвертом совещании секретарей Советов безопасности стран ОТГ. В своем выступлении я подчеркнул важность укрепления сотрудничества в области безопасности, содействия стабильности и обеспечения мира в тюркском мире", - отметил Омуралиев.

    Bişkekdə TDT təhlükəsizlik şuralarının katibləri görüşüb

