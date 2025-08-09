Haqqımızda

Birgə bəyannamə: Gələcəkdə hər hansı bir qisas cəhdini qətiyyətlə rədd edir və istisna edirik

Birgə bəyannamə: Gələcəkdə hər hansı bir qisas cəhdini qətiyyətlə rədd edir və istisna edirik Birgə bəyannamə: Gələcəkdə hər hansı bir qisas cəhdini qətiyyətlə rədd edir və istisna edirik
Xarici siyasət
9 avqust 2025 01:22
Birgə bəyannamə: Gələcəkdə hər hansı bir qisas cəhdini qətiyyətlə rədd edir və istisna edirik

Biz indi və gələcəkdə hər hansı bir qisas cəhdini qətiyyətlə rədd edir və istisna edirik.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ABŞ Prezidentinin iştirakı ilə imzaladıqları birgə bəyannamədə deyilir.

“Biz BMT Nizamnaməsi və 1991-ci il Almatı Bəyannaməsinə uyğun olaraq, keçmiş münaqişənin əsiri olmayan parlaq gələcək yoluna qədəm qoyulmasına olan ehtiyacı qəbul edirik. Dərin insan iztirablarına səbəb olmuş münaqişədən sonra nəhayət ki, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi əldə olunması üçün güc tətbiq etmənin yolverilməzliyi əsasında dövlətlərimizin qonşuluq münasibətlərinin qurulmasına başlaması üçün şərtlər yaradılmışdır. Yenidən təftiş mövzusu olmayan və heç bir zaman olmayacaq bu reallıq dövlətlərimiz arasında düşmənçilik səhifəsinin bağlanmasına yol açır. Biz indi və gələcəkdə hər hansı bir qisas cəhdini qətiyyətlə rədd edir və istisna edirik”, - bəyannamədə deyilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Азербайджан и Армения решительно отвергают и исключают любые попытки мести, сейчас и в будущем

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti: Ədalətsiz 907-ci düzəlişin mənim iştirakımla ləğv edilməsi rəmzi xarakter daşıyır
Azərbaycan Prezidenti: Ədalətsiz 907-ci düzəlişin mənim iştirakımla ləğv edilməsi rəmzi xarakter daşıyır
9 avqust 2025 02:11
Prezident: Azərbaycan - Ermənistan sülh sazişinin imzalanması çox çəkməməlidir
Prezident: Azərbaycan - Ermənistan sülh sazişinin imzalanması çox çəkməməlidir
9 avqust 2025 02:04
Avstriya XİN: Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmaları alqışlayırıq
Avstriya XİN: Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmaları alqışlayırıq
9 avqust 2025 02:04
İlham Əliyev ABŞ səfərinin nəticələri ilə bağlı mediaya müsahibə verib - YENİLƏNİB
İlham Əliyev ABŞ səfərinin nəticələri ilə bağlı mediaya müsahibə verib - YENİLƏNİB
9 avqust 2025 02:00
İlham Əliyev: Azərbaycan ABŞ ilə əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün nümayəndə heyəti formalaşdırıb
İlham Əliyev: Azərbaycan ABŞ ilə əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün nümayəndə heyəti formalaşdırıb
9 avqust 2025 01:53
Prezident: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri açıq-aydın təsbit edilib
Prezident: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri açıq-aydın təsbit edilib
9 avqust 2025 01:44
Prezident: Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi
Prezident: Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi
9 avqust 2025 01:44
ABŞ dövlət katibi: Cənubi Qafqazda yeni sülh dövrünü alqışlayırıq
ABŞ dövlət katibi: Cənubi Qafqazda yeni sülh dövrünü alqışlayırıq
9 avqust 2025 01:41
Aİ Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb
Aİ Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb
9 avqust 2025 01:37
İlham Əliyev: Ermənistan Konstitusiyasında nə qədər tez dəyişiklik etsə, bir o qədər yaxşı olar
İlham Əliyev: Ermənistan Konstitusiyasında nə qədər tez dəyişiklik etsə, bir o qədər yaxşı olar
9 avqust 2025 01:36

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi