Haqqımızda

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq, ticarət əlaqələrini gücləndirəcək

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq, ticarət əlaqələrini gücləndirəcək Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb.
Xarici siyasət
19 avqust 2025 19:38
Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq, ticarət əlaqələrini gücləndirəcək

Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb.

"Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident,

Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlamasına zəmin yaradan və bölgəmizdə tarixi bir səhifə açan Birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə Zati-alinizi ən səmimi hisslərlə təbrik edirəm.

Bu tarixi hadisə Azərbaycanın strateji mövqeyi və güclü liderliyinin, eyni zamanda Qarabağda qazanılan tarixi Zəfərdən regional sülhə, əməkdaşlığa və inkişafa keçidin konkret təzahürüdür.

Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq, ticarət əlaqələrini gücləndirəcək və xalqlarımız arasında qardaşlıq münasibətlərini daha da möhkəmləndirəcək strateji əhəmiyyətə malik bir layihədir.

Zati-alinizin müdrik liderliyi ilə Azərbaycanın bundan sonra da regional sabitliyin və Türk dünyasının birliyinin təmin olunmasında qabaqcıl rol oynayacağına qəti şəkildə inanıram.

Fürsətdən istifadə edərək Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının “Bir millət, iki dövlət” prinsipi ilə daha da möhkəmlənəcəyinə, ölkələrimizin ortaq hədəflərin reallaşması üçün bundan sonra da çoxlu tarixi uğurlara imza atacağına əminliyimi ifadə edirəm.

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik, Azərbaycan Respublikasına davamlı tərəqqi arzulayır, ən dərin ehtiramımı ifadə edirəm".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Binali Yildirim sends letter to President Ilham Aliyev
Rus versiyası Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşıb
Ağ Ev Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirinin müsahibəsini paylaşıb
19 avqust 2025 19:48
Daha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana göndərilib
FotoDaha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana göndərilib
19 avqust 2025 19:35
Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib
Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib
19 avqust 2025 19:11
Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib
Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib
19 avqust 2025 18:23
Xəzər İbrahim: Trampın rəhbərliyi altında ABŞ-nin səyləri Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə töhfə verir
Xəzər İbrahim: Trampın rəhbərliyi altında ABŞ-nin səyləri Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə töhfə verir
19 avqust 2025 18:10
Raket zərbələri təkcə Ukraynaya deyil, həm də region ölkələrinin maraqlarına qarşı yönəlib - RƏY
Raket zərbələri təkcə Ukraynaya deyil, həm də region ölkələrinin maraqlarına qarşı yönəlib - RƏY
19 avqust 2025 17:57
Litva və İsrail səfirləri Bakıda Azərbaycanla əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Litva və İsrail səfirləri Bakıda Azərbaycanla əməkdaşlığı müzakirə ediblər
19 avqust 2025 17:20
Bakıda Litva səfirinin müavini işə başlayıb
Bakıda Litva səfirinin müavini işə başlayıb
19 avqust 2025 17:16
Ermənistan artıq dərk edir ki, Azərbaycanla razılaşmadan heç bir gələcəyi yoxdur - RƏY
Ermənistan artıq dərk edir ki, Azərbaycanla razılaşmadan heç bir gələcəyi yoxdur - RƏY
19 avqust 2025 17:14
Ukrayna səfirliyi: Azərbaycan müharibənin ilk günlərindən xalqımıza dəstək göstərib
Ukrayna səfirliyi: Azərbaycan müharibənin ilk günlərindən xalqımıza dəstək göstərib
19 avqust 2025 16:36

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi