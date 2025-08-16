Bilal Ərdoğan: Azərbaycanda türk dünyasından gələnlərin birliyini görməkdən məmnunuq

Haqqımızda

Xarici siyasət
16 avqust 2025 19:04
Dünyada mövcud olan mədəni kimlik və dəyərlərin yox olmamasını arzu edirik, biz bunun üçün çalışırıq.

“Report”un Göygölə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu fikirləri Dünya Etnoidman Konfederasiyasının sədri Bilal Ərdoğan IV Milli Yaylaq Festivalının açılışında jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

B.Ərdoğan beynəlxalq səviyyədə bərabərliyin vacibliyinə diqqət çəkib.

“Bu tablonu can Azərbaycanda çox bariz şəkildə görmək mümkündür. Azərbaycanda türk dünyasının dörd yanından gələn ailələrin bir yerdə olmasını, yaşamasını, birlik göstərməsini görməkdən məmnunluğumuzu ifadə edirik. Bu mənada, Prezident İlham Əliyevə milli idman növlərinə və mədəniyyətə sahib çıxdığı üçün təşəkkürlərimi bildirirəm”, - o deyib.

B.Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını Milli Yaylaq Festivalında da görmək mümkündür.

“Mən azərbaycanlıyam, mən türkəm deyən hər bir gəncin öz milli dəyərlərinə sahib çıxmasını arzu edirəm. Biz nə zaman bir olmuşuqsa, o zaman düşmənlərimiz bizdən qorxmuş, çəkinmişdir. Necə ki Qarabağ Zəfəri qardaşlığımızın bariz nümuməsidir, bundan sonra da türk və müsəlman dümyasının qardaş olması, bir olması vacibdir”, - o əlavə edib.

Foto: Zaur Mustafayev

Rus versiyası Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран

