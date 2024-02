Berlində Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşü başlayıb, sülh müqaviləsinin layihəsi müzakirə edilir - YENİLƏNİB

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan sülh müqaviləsi layihəsi ətrafında müzakirələr aparacaqlar.

Məlumata əsasən, nazirlərin görüşü Almaniya XİN-in Borsiq villasında keçirilir.