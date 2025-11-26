İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    BƏƏ Prezidenti Fərid Əhmədovu qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:47
    BƏƏ Prezidenti Fərid Əhmədovu qəbul edib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Fərid Əhmədov, ilk növbədə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını BƏƏ dövlət başçısına çatdırıb. Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan da öz növbəsində salamlarını və dərin ehtiramını Azərbaycan dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.

    Əbu-Dabidə baş tutan qəbul zamanı Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin təşəbbüsləri sayəsində iki ölkə arasında münasibətlərin bütün istiqamətlər üzrə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində olduğu diqqətə çatdırılıb.

    Ölkə başçılarının əldə etdiyi razılıqlar əsasında iki ölkənin ədliyyə nazirlikləri arasında imzalanmış mülki və ticarət işləri üzrə, eləcə də cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım və ekstradisiya haqqında müqavilələr çərçivəsində əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulanıb. Ədliyyə sahəsində sıx əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi qeyd edilib.

    Söhbət zamanı iki ölkə arasında hüquqi, eləcə də ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün imkanların olduğu diqqətə çatdırılıb.

    Ədliyyə Nazirliyi Fərid Əhmədov Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
    Президент ОАЭ обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере
    UAE President receives Azerbaijan's Justice Minister Farid Ahmadov

    Son xəbərlər

    17:15

    Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

    Sənaye
    17:14

    Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

    Region
    17:11

    Elm və təhsil naziri Ağcabədidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    17:11

    "Ödəniş xidməti təchizatçıları arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi Qaydası" təsdiqlənib

    Maliyyə
    17:06

    Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:06

    Azərbaycan Çinlə maliyyə texnologiyalarının inkişafını müzakirə edəcək

    Maliyyə
    17:02
    Foto

    "AccessBank" və "Neurotime" süni intellekt sahəsində tədris təşəbbüsünə start veriblər

    Maliyyə
    17:01

    "Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    17:01

    Meksika səfiri: Bakı və Mexiko siyasi məsləhətləşmələrin yeni raundunun keçirilməsi üzərində işləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti