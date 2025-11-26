Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Президент ОАЭ обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 17:14
    Президент ОАЭ обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян принял в Абу-Даби министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова.

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции, в ходе переговоров стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ достигли уровня стратегического партнерства благодаря инициативам президентов двух стран.

    Стороны отметили, что сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в правовой сфере развивается в рамках действующих соглашений между министерствами юстиции двух государств, включая договоры о взаимной правовой помощи по гражданским и торговым делам, а также соглашения по уголовным делам заключенных и процедурам экстрадиции. В этой связи подчеркивалось, что тесное сотрудничество в сфере юстиции вносит вклад в дальнейшее расширение связей между странами.

    В ходе беседы отмечено наличие возможностей для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в правовой сфере, а также в области юстиции.

    BƏƏ Prezidenti Fərid Əhmədovu qəbul edib
    UAE President receives Azerbaijan's Justice Minister Farid Ahmadov

