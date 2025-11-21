İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Banqladeş rəqəmsal platformaların artan təsiri fonunda medianı məsuliyyətli davranışa çağırıb

    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 11:59
    Banqladeş rəqəmsal platformaların artan təsiri fonunda medianı məsuliyyətli davranışa çağırıb

    Banqladeş rəqəmsal platformaların sürətli inkişafı və onların artan təsiri şəraitində media sahəsinin məsuliyyətli və etik davranışına ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Banqladeş Xalq Respublikasının İnformasiya və Yayım Nazirliyinin əlavə katibi Nur Muhammed Mahbubul Haq Bakıda keçirilən "Dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda D-8 Media Forumunda bildirib.

    "Banqladeş hökuməti media üzərində nəzarətin tərəfdarı deyil. Lakin media sahəsinin bütün iştirakçılarından - kontent yaradıcılarından və istifadəçilərdən tutmuş KİV-ə qədər etik və məsuliyyətli davranış gözləyir", - o qeyd edib.

    N.Haqın sözlərinə görə, müasir rəqəmsal platformalar – "Facebook", "WhatsApp", "YouTube", "Instagram" və digərləri - ənənəvi mediadan daha böyük təsirə malikdir, çünki informasiyanı çox sürətlə yaya bilir və milli sərhədləri asanlıqla keçirlər.

    O qeyd edib ki, sosial şəbəkələrin təsiri o qədər əhəmiyyətli ola bilər ki, siyasi proseslərə təsir göstərə bilər: Son illərdə Banqladeş da daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə belə nümunələr müşahidə olunub. Ölkələr texnoloji təkamülə qarşı etinasızlıq göstərə bilməzlər. Ancaq onun imkanlarından konstruktiv şəkildə istifadə etməyi öyrənməlidirlər. Əsas tədbirlər dedikdə isə mən media savadlılığının inkişaf etdirilməsi, şübhəli kontenti aşkar etmək üçün texnologiyalardan istifadə və mütəxəssislərin daim dəyişən rəqəmsal mühitə uyğunlaşmasını diqqətə çatdırıram".

    Banqladeş D-8 Media Forumu rəqəmsal platformalar Azərbaycan
    Бангладеш призвал к ответственному поведению медиасферы на фоне роста влияния цифровых платформ
    Bangladesh urges ethical conduct in media amid digital growth

    Son xəbərlər

    16:23

    "Dubai Airshow"da qəzaya uğrayan qırıcının pilotu həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:21

    Fərid Osmanov: "Startaplarımızın qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir"

    İKT
    16:18

    Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    Digər
    16:17

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Digər
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05
    Foto

    Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti