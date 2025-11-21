Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Бангладеш призвал к ответственному поведению медиасферы на фоне роста влияния цифровых платформ

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 11:08
    Бангладеш призвал к ответственному поведению медиасферы на фоне роста влияния цифровых платформ

    Бангладеш рассчитывает на ответственное и этичное поведение медиасферы в условиях стремительного развития цифровых платформ и роста их влияния.

    Как передает Report, об этом заявил дополнительный секретарь Министерства информации и вещания Народной Республики Бангладеш Нур Мухаммед Махбубул Хак на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    "Правительство Бангладеш не выступает за контроль над медиа, но ожидает этичного и ответственного поведения от всех участников медиасферы - от создателей контента и пользователей до СМИ", - отметил он.

    По его словам, современные цифровые платформы - Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram и другие - обладают более значительным влиянием, чем традиционные медиа, поскольку способны молниеносно распространять информацию, выходя далеко за пределы национальных границ.

    Он отметил, что воздействие социальных сетей может быть настолько существенным, что способно влиять на политические процессы, и подобные примеры в последние годы наблюдались в ряде стран, включая Бангладеш.

    "Страны не могут игнорировать технологическую эволюцию, но должны научиться использовать ее возможности конструктивно. В качестве ключевых мер я выделю: необходимость развития медиаграмотности, внедрения систем фактчекинга, использования технологий для выявления подозрительного контента и адаптации специалистов к постоянно меняющейся цифровой среде", - выделил он.

    Banqladeş rəqəmsal platformaların artan təsiri fonunda medianı məsuliyyətli davranışa çağırıb
    Bangladesh urges ethical conduct in media amid digital growth

