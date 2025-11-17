İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakıda WUF13-də Azərbaycan milli pavilyonu təqdim olunacaq

    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:53
    Bakıda WUF13-də Azərbaycan milli pavilyonu təqdim olunacaq

    Bakıda 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) Azərbaycan milli pavilyonu təqdim olunacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramında (Un-Habitat) xarici əlaqələr, strategiyalar, biliklər və innovasiyalar üzrə direktor Edlam Yemeru Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    "WUF13 çərçivəsində "Urban Expo" təşkil olunacaq. Burada tərəfdaşlar, üzv dövlətlər və təşkilatlar müxtəlif sahələrdə öz həllərini və nailiyyətlərini təqdim edə biləcəklər", - o qeyd edib.

    WUF13
    На WUF13 в Баку будет представлен национальный павильон Азербайджана
    Urban Expo to be organized at WUF13 in Baku

    Son xəbərlər

    15:29

    Rusiya və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    15:28

    Azərbaycan XİN: 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

    Xarici siyasət
    15:27

    Paşinyan Huker ilə görüşdə Trampın İrəvan və Bakı arasında sülhün qurulmasına töhfəsini yüksək qiymətləndirib

    Region
    15:24

    Oktyabrda Gürcüstan Azərbaycandan 1,6 milyon dollarlıq neft alıb

    Energetika
    15:18

    Nadir Nəbiyev: "Azərbaycan millisinə dəvət alan futbolçular rəqabət hiss etməlidirlər"

    Futbol
    15:16

    Samvel Karapetyanın şirkəti "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" üzrə lisenziyasından məhrum edilib

    Region
    15:14
    Foto

    Aşqabadda Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və arvad" operettası türkmən dilində təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    15:12

    "Qarabağ" "Napoli" ilə oyundan öncə azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    15:06

    Edlam Yemeru: Bakının WUF13 üçün seçilməsi ciddi rəqabətli seçimin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti