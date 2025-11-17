На WUF13 в Баку будет представлен национальный павильон Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям в Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Эдлам Йемеру на брифинге для дипкорпуса в Баку, посвященном 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

"В рамках WUF13 будет организовано Urban Expo - одна из наиболее динамичных площадок форума. Здесь партнеры, государства-члены и организации смогут представить свои решения и достижения в различных областях", - сказала она.