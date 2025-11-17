Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    На WUF13 в Баку будет представлен национальный павильон Азербайджана

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 12:11
    На WUF13 в Баку будет представлен национальный павильон Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям в Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Эдлам Йемеру на брифинге для дипкорпуса в Баку, посвященном 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

    "В рамках WUF13 будет организовано Urban Expo - одна из наиболее динамичных площадок форума. Здесь партнеры, государства-члены и организации смогут представить свои решения и достижения в различных областях", - сказала она.

    Urban Expo to be organized at WUF13 in Baku

