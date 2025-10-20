İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Bakıda ilk dəfə Azərbaycandan və digər ölkələrdən sosial layihələr qiymətləndiriləcək

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2025
    • 16:59
    Bakıda ilk dəfə Azərbaycandan və digər ölkələrdən sosial layihələr qiymətləndiriləcək

    SOCGOV2026 çərçivəsində Azərbaycandan və digər ölkələrdən sosial layihələr qiymətləndiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov oktyabrın 20-də keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, gələn il başa tutacaq tədbir beynəlxalq səviyyəli olacaq, mükafatlandırma mahiyyəti daşıyacaq:

    "Bununla da ilk dəfə Bakıda sosial layihələrin qiymətləndirilməsi aparılacaq".

    F.Məmmədov bildirib ki, SOCGOV layihəsi ümumilikdə beş il müddətini əhatə edir:

    "SOCGOV2027 layihəsi türk dövlətlərinin toplantısı səviyyəsində baş tutacaq. Daha sonra sosial sahədə forum keçirməyi planlaşdırırıq".

    Azərbaycan qiymətləndirmə DOST Agentliyi SOCGOV2026

