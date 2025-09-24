İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Bakıda Avropa Dilləri Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 14:56
    Bakıda Avropa Dilləri Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçiriləcək

    Bakıda Avropa Dilləri Günü münasibətilə bu həftədən başlayaraq oktyabr ayı boyunca davam edəcək silsilə tədbirlər keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirə Avropa İttifaqı Milli Mədəniyyət İnstitutları təşkilatçılıq edir.

    Məlumata görə, proqram Avropanın zəngin dil və mədəniyyət müxtəlifliyini nümayiş etdirəcək, bütün yaş qruplarını yeni dilləri kəşf etməyə həvəsləndirəcək, dillərin mədəniyyətlər arasında körpü rolunu necə oynadığını və Avropa ilə Azərbaycan arasında əlaqələri necə gücləndirdiyini göstərəcək.

    Tədbirlər çərçivəsində Avropa səfirliklərinin və Ukrayna Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil edəcəyi dil seminarları, Bakının bir neçə universitetində səfirlər, diplomatlar, tərcüməçilər və mütəxəssislərin iştirakı ilə Avropa dillərinə interaktiv girişlər, eləcə də müxtəlif Avropa dillərindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş kitabların təqdimatları olacaq.

    Bu kontekstdə sentyabrın 28-də Nadiya Kireyin "Kim mənim qəzəbimi oğurladı?" kitabı haqqında Ukrayna Mədəniyyət Mərkəzində seminar, həmçinin oktyabrın 5-də "Əli və Nino" kitab evində Litva səfirliyinin "Xoşbəxtlik bir tülküdür" adlı uşaq kitabının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təqdimatı olacaq.

    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Son xəbərlər

    15:20

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    15:18

    Kəmaləddin Heydərov Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    15:15

    Gəncədə III MDB Oyunlarına dəstək məqsədi ilə şahmat yarışı keçiriləcək

    Fərdi
    15:13

    Azərbaycan şirkətlərinin Moldovaya investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Biznes
    15:07
    Foto

    İrandan Rusiyaya "kahı" yükü aparan avtomobildə 29 kiloqram narkotik aşkar edilib

    Biznes
    15:03

    Bakıda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı həyata keçiriləcək

    Fərdi
    15:02

    Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar var

    Region
    14:58

    Ermənistanın İstintaq Komitəsi: İcma başçısının qətli ilə bağlı qisas versiyası nəzərdən keçirilir - YENİLƏNİB

    Region
    14:58

    Gürcüstan aralarında azərbaycanlı da olan 20 əcnəbini deportasiya edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti