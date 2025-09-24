Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 15:19
    В Баку начиная с этой недели и в течение октября пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков.

    Как сообщает Report, организатором мероприятия выступает Национальный институт культуры Европейского Союза.

    Программа нацелена вдохновить различные возрастные группы на изучение новых языков, покажет, как языки играют роль моста между культурами и укрепляют связи между Европой и Азербайджаном.

    В рамках мероприятий пройдут языковые семинары, организованные европейскими посольствами и Украинским культурным центром, интерактивные введения в европейские языки с участием послов, дипломатов, переводчиков и специалистов в нескольких университетах Баку, а также презентации книг, переведенных с различных европейских языков на азербайджанский.

    В этом контексте 28 сентября в Украинском культурном центре состоится семинар о книге Надии Кирей "Кто украл мой гнев?", а также 5 октября в книжном магазине "Али и Нино" пройдет презентация перевода на азербайджанский язык детской книги "Счастье - это лиса", организованная посольством Литвы.

