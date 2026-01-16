Azərbaycanda Ukrayna dilinin tədris imkanlarının genişləndirilməsi müzakirə edilib
- 16 yanvar, 2026
- 17:33
Ukrayna səfiri Yuri Qusev Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevlə görüşündə iki ölkə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Emin Əmrullayevlə məhsuldar görüş keçirdik. 2025-ci ildə təhsil sahəsində əməkdaşlığı və 2026-cı il üçün prioritetləri, o cümlədən diplomların tanınmasını, ikili diplom proqramlarını və Azərbaycanda Ukrayna dilinin tədris imkanlarının genişləndirilməsini müzakirə etdik", - diplomat yazıb.
Productive meeting with Emin Amrullayev, Minister of Science and Education of Azerbaijan. Discussed 2025 education cooperation and priorities for 2026, including diploma recognition, double degree programs, and expanding opportunities for teaching Ukrainian in Azerbaijan.— Yuriy Husyev (@Husyev) January 16, 2026
