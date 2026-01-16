İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda Ukrayna dilinin tədris imkanlarının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    16 yanvar, 2026
    • 17:33
    Azərbaycanda Ukrayna dilinin tədris imkanlarının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Ukrayna səfiri Yuri Qusev Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevlə görüşündə iki ölkə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Emin Əmrullayevlə məhsuldar görüş keçirdik. 2025-ci ildə təhsil sahəsində əməkdaşlığı və 2026-cı il üçün prioritetləri, o cümlədən diplomların tanınmasını, ikili diplom proqramlarını və Azərbaycanda Ukrayna dilinin tədris imkanlarının genişləndirilməsini müzakirə etdik", - diplomat yazıb.

    В Баку обсуждено расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане
    Expanding opportunities for teaching Ukrainian in Azerbaijan discussed in Baku

