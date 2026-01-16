В Баку обсуждено расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане
- 16 января, 2026
- 17:25
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в ходе встречи с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым обсудил возможности сотрудничества между двумя странами в сфере образования.
"Была проведена продуктивная встреча с Эмином Амруллаевым. Обсудили сотрудничество в сфере образования в 2025 году и приоритеты на 2026 год, включая признание дипломов, программы двойных дипломов и расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане", - написал дипломат.
