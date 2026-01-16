Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку обсуждено расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 17:25
    В Баку обсуждено расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в ходе встречи с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым обсудил возможности сотрудничества между двумя странами в сфере образования.

    Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Была проведена продуктивная встреча с Эмином Амруллаевым. Обсудили сотрудничество в сфере образования в 2025 году и приоритеты на 2026 год, включая признание дипломов, программы двойных дипломов и расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане", - написал дипломат.

    Украина Азербайджан Юрий Гусев Эмин Амруллаев образование сотрудничество украинский язык
    Azərbaycanda Ukrayna dilinin tədris imkanlarının genişləndirilməsi müzakirə edilib
    Expanding opportunities for teaching Ukrainian in Azerbaijan discussed in Baku

    Последние новости

    18:00
    Фото

    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах

    Здоровье
    17:58
    Фото

    Вилаят Эйвазов обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества

    Происшествия
    17:50

    Орхан Зейналов: Газопровод Ыгдыр-Нахчыван создает возможность для реверсного потока газа

    Энергетика
    17:45
    Фото

    Азербайджан обсудил с Mastercard сотрудничество по транзитным перевозкам

    Инфраструктура
    17:25

    В Баку обсуждено расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане

    Внешняя политика
    17:21

    Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

    Внутренняя политика
    17:10

    Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат"

    Внутренняя политика
    17:07

    Президент Ильхам Алиев сменил председателя правления ASCO

    Инфраструктура
    16:59
    Фото

    В Баку завершилась конференция по репрессивной политике Индии в отношении сикхов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей