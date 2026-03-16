Azərbaycan Yaponiyanın ətraf mühit nazirini WUF13-də iştirak etməyə dəvət edib
- 16 mart, 2026
- 10:55
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov Yaponiyanın ətraf mühit üzrə dövlət naziri Şigeharu Aoyamanı (Shigeharu Aoyama) 2026-cı il mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında (WUF13) iştirak etməyə dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyinin paylaşımında bildirilib.
"Yaponiyanın ətraf mühit üzrə dövlət naziri Şigeharu Aoyama ilə səmimi qəbula və səmərəli müzakirəyə görə təşəkkür edirəm. Görüş zamanı ona Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak etmək üçün dəvət təqdim edilib", - paylaşımda qeyd olunub.
Appreciate the warm welcome and fruitful discussion with https://t.co/ky7EbVmckP.Shigeharu Aoyama, State Minister of Environment of Japan. The invitation to participate #WUF13 in Baku was extended during the meeting. pic.twitter.com/DHiCt4aYIb— Farid Talibov (@FaridTalibovMFA) March 16, 2026
Xəbər yenilənir