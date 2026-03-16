    Xarici siyasət
    • 16 mart, 2026
    • 10:55
    Azərbaycan Yaponiyanın ətraf mühit nazirini WUF13-də iştirak etməyə dəvət edib

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov Yaponiyanın ətraf mühit üzrə dövlət naziri Şigeharu Aoyamanı (Shigeharu Aoyama) 2026-cı il mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında (WUF13) iştirak etməyə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyinin paylaşımında bildirilib.

    "Yaponiyanın ətraf mühit üzrə dövlət naziri Şigeharu Aoyama ilə səmimi qəbula və səmərəli müzakirəyə görə təşəkkür edirəm. Görüş zamanı ona Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak etmək üçün dəvət təqdim edilib", - paylaşımda qeyd olunub.

    Xəbər yenilənir

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) World Urban Forum (WUF13) WUF13
    Азербайджан пригласил министра окружающей среды Японии принять участие в WUF13
    Azerbaijan invites Japan's environment minister to participate in WUF13

