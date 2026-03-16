Азербайджан пригласил министра окружающей среды Японии принять участие в WUF13
- 16 марта, 2026
- 10:52
Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов пригласил госминистра окружающей среды Японии Шигехару Аояму (Shigeharu Aoyama) принять участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Японии.
"Благодарю за теплый прием и плодотворную дискуссию с государственным министром окружающей среды Японии Шигехарой Аоямой. В ходе встречи ему было передано приглашение принять участие в WUF13 в Баку", - говорится в публикации.
Appreciate the warm welcome and fruitful discussion with https://t.co/ky7EbVmckP.Shigeharu Aoyama, State Minister of Environment of Japan. The invitation to participate #WUF13 in Baku was extended during the meeting. pic.twitter.com/DHiCt4aYIb— Farid Talibov (@FaridTalibovMFA) March 16, 2026