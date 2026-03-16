Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан пригласил министра окружающей среды Японии принять участие в WUF13

    Внешняя политика
    • 16 марта, 2026
    • 10:52
    Азербайджан пригласил министра окружающей среды Японии принять участие в WUF13

    Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов пригласил госминистра окружающей среды Японии Шигехару Аояму (Shigeharu Aoyama) принять участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Японии.

    "Благодарю за теплый прием и плодотворную дискуссию с государственным министром окружающей среды Японии Шигехарой Аоямой. В ходе встречи ему было передано приглашение принять участие в WUF13 в Баку", - говорится в публикации.

    Фарид Талыбов Всемирный форум городов (WUF13)
    Azərbaycan Yaponiyanın ətraf mühit nazirini WUF13-də iştirak etməyə dəvət edib
    Azerbaijan invites Japan's environment minister to participate in WUF13
    Ты - Король

    Последние новости

    11:37

    В аэропорту Пулково совершил аварийную посадку Superjet

    В регионе
    11:33

    Экс-замминистра Грузии приговорен к 10 годам лишения свободы

    В регионе
    11:32

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:25

    В Абу-Даби при падении ракеты на автомобиль погиб палестинец

    Другие страны
    11:24

    ТЮРКПА: Референдум в Казахстане прошел на высоком уровне

    В регионе
    11:22

    Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%

    Финансы
    11:18
    Фото

    В Ханкенди проходит новрузовская ярмарка "Из села в город"

    АПК
    11:17

    ВС РФ нанесли удары по Запорожью и Херсону, есть раненые

    Другие страны
    11:14

    Эльнур Мамедов заявил о новом этапе энергетического сотрудничества в Каспийском регионе

    Энергетика
    Лента новостей