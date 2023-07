Azərbaycan XİN: “Belarusla dostluğumuzun daha da dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyirik”

Azərbaycan Belarusla dostluq münasibətlərinin daha da dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) tviter hesabında paylaşım edib.

“Belarusun Müstəqillik Günü münasibətilə Belarus hökumətini və xalqını ürəkdən təbrik edirik!

Biz dostluq münasibətlərimizin və ikitərəfli əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyirik.

Müstəqillik gününüz mübarək!”, - XİN-in paylaşımında qeyd edilir.