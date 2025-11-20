Azərbaycan WUF13-ə ev sahibliyi edərək beynəlxalq siyasətlərin formalaşmasında müzakirələrə töhfə verəcək - RƏY
- 20 noyabr, 2025
- 13:46
Gələn il Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Dünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) beynəlxalq siyasətlərin formalaşdırılması üçün qlobal müzakirələrə töhfə verəcək.
Bunu "Report"a Milli Məclisin deputatı Pərvanə Vəliyeva deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Qlobal Cənubun yüksələn və etibarlı tərəfdaşı olmaqla yanaşı, bu ölkələrə həm Qoşulmama Hərəkatına, həmçinin, COP29-a sədrliyi dövründə dəstəyini ifadə edib:
"Ölkəmiz tərəfindən COVİD-19 pandemiyası zamanı bu ölkələrin səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığı üçün maliyyə dəstəyi göstərilib. Bu gün Azərbaycan sabitlik və təhlükəsizlik adasıdır. Ötən il ölkəmizdə 190-dan çox beynəlxalq tədbir keçirilib və cari ildə də bir o qədər qlobal problemlərin qaldırıldığı beynəlxalq konfranslar təşkil edilib. COP29-a uğurlu ev sahibliyindən sonra beynəlxalq ictimaiyyət daha bir tədbirə ev sahibliyini Azərbaycana həvalə edib. Bu, ölkəmizin beynəlxalq artan nüfuzunun və ona olan etimadın göstəricisidir".
Deputat vurğulayıb ki, növbəti il Bakı Olimpiya Stadionunda 17-22 may tarixlərində baş tutacaq Dünya Şəhərsalma Forumu "Təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar" konseptinə əsaslanır.
"Bakıda keçiriləcək Forumun əsas məqsədləri qlobal mənzil probleminin aradan qaldırılması üçün praktiki həlləri və ən yaxşı təcrübələri təqdim etmək, siyasi və maliyyə öhdəliklərini artırmaq, Bakı çağırışı üzrə WUF13 perspektivlərinin aydın nəticələrini çatdırmaqdır. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirdiyi yenidənqurma və "Böyük Qayıdış" üzrə dövlət proqramı UN-Habitat və WUF12 yekun sənədi - Qahirə Bəyannaməsinin prinsiplərinin real praktikada tətbiqinə nümunədir. Burada əsas məqsəd yalnız evlərin və şəhərlərin bərpası deyil, həm də insanlara təhlükəsiz, inklüziv və dayanıqlı bir gələcək qurmaqdır.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bu gün təkcə Azərbaycanın deyil, həm də qlobal urbanizasiya gündəliyinin yeni model məkanı kimi formalaşır. Azərbaycanın müasir şəhərsalma təcrübəsi yalnız Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla məhdudlaşmır. Paytaxt Bakıda həyata keçirilən müasir şəhərsalma təcrübələri, regionlarda müasir nəqliyyat və infrastruktur layihələri, ekoloji parkların salınması və sosial yönümlü yaşayış massivlərinin yaradılması ölkəmizin ümumi urbanizasiya vizyonunu ortaya qoyur".
P.Vəliyeva tədbirin qlobal miqyasda əməkdaşlığı təşviq edərək beynəlxalq siyasətlərin formalaşdırılması üçün qlobal müzakirələrə töhfə verəcəyinə diqqət çəkib.