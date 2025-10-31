Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 16:47
Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq sazişi imzalayacaq.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində Ukraynanın səhiyyə naziri Viktor Lyaşko bildirib.
"Ukrayna və Azərbaycanın səhiyyə nazirləri 2025-ci il noyabrın 1-də səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında yeni ikitərəfli saziş imzalamağı planlaşdırırlar", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, bu sənəd tərəfdaşlığın əsas istiqamətlərini müəyyən edəcək.
Xəbər yenilənir..
