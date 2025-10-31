İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    31 oktyabr, 2025
    16:47
    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq sazişi imzalayacaq.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Ukraynanın səhiyyə naziri Viktor Lyaşko bildirib.

    "Ukrayna və Azərbaycanın səhiyyə nazirləri 2025-ci il noyabrın 1-də səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında yeni ikitərəfli saziş imzalamağı planlaşdırırlar", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bu sənəd tərəfdaşlığın əsas istiqamətlərini müəyyən edəcək.

    Xəbər yenilənir..

    Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - ЭКСКЛЮЗИВ
    Azerbaijan and Ukraine to sign healthcare cooperation agreement – Exclusive

