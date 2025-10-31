Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 16:37
    Украина и Азербайджан подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

    Об этом в интервью Report заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

    "Министры здравоохранения Украины и Азербайджана 1 ноября 2025 года планируют подписать новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения", - сказал он.

    По его словам этот документ определит ключевые направления партнерства.

    По словам Ляшко, Киев и Баку также рассматривают возможность открытия представительства одного из украинских медицинских вузов в Азербайджане, а также налаживания сотрудничества с Азербайджанским медицинским университетом.

    "Вместе с этим будут рассматриваться планы по развитию совместных научных проектов и программ двойного диплома", - добавил он.

    Он также подчеркнул, что Украина и Азербайджан планируют укреплять взаимодействие в сфере обмена опытом, подготовки и повышения квалификации медицинских специалистов.

    Ляшко добавил, что стороны обсуждают сотрудничество в области судебной медицины, включая совместную подготовку генетиков и судебно-медицинских экспертов и обмен опытом в установлении личностей, пропавших без вести, а также организацию программ наставничества совместно с МВД Азербайджана.

    "В рамках медицинского партнерства предусматривается горизонтальное взаимодействие между больницами обеих стран для повышения квалификации персонала, обмена передовым опытом и повышения стандартов качества медицинской помощи", - сказал он.

    Министр отметил, что стороны подписали новые соглашения об институциональном партнерстве: между Национальным институтом рака Украины и Национальным онкологическим центром Министерства здравоохранения Азербайджана; Азербайджанским медицинским университетом и Харьковским национальным медицинским университетом; Научно-исследовательским институтом педиатрии им. К.Я. Фараджовой Министерства здравоохранения Азербайджана и Национальной детской специализированной больницей "Охматдет".

    Украина Азербайджан Виктор Ляшко здравоохранение сотрудничество
    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Лента новостей