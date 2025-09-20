Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 14:21
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 20-də Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
