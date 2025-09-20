İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:21
    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 20-də Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Azərbaycan Ruanda Pol Kaqame
    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Руанды в расширенном составе
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds expanded meeting over luncheon with President of Rwanda

    Son xəbərlər

    14:57

    Zelenski Trampla Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    14:52

    Azərbaycanda dəmir yolu ilə 8 ayda 11 milyon tondan çox yük daşınıb

    İnfrastruktur
    14:45
    Foto

    "Formula 2": Beş pilot Bakıdakı sprint yarışında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    14:38

    Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    "Formula-1"də fövqəladə halların qarşısını almaq xüsusi təyinatlı texnikalar fəaliyyət göstərir

    Hadisə
    14:33

    "Qarsın Qərbi Azərbaycan yaddaşı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    14:28

    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Sağlamlıq
    14:25
    Foto

    Şuşa şəhərində "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    Biznes
    14:22

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti