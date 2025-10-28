İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:01
    Azərbaycan və Özbəkistan sərhədlərin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Azərbaycan və Özbəkistan dövlət sərhədinin mühafizəsi sahəsində təcrübə mübadiləsini genişləndirməyə razılaşıblar.

    Bu barədə "Report" Özbəkistan KİV-lərinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu gün Daşkənddə Özbəkistan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Sərhəd Qoşunlarının regional qərargah rəisi Salimjon Xusanov və Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev arasında görüş keçirilib.

    Görüşün yekunları üzrə dövlət sərhədinin mühafizəsi, sərhəd nəzarəti, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi və maddi-texniki təminatın təkmilləşdirilməsi sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

    Tərəflər Özbəkistan və Azərbaycan dövlət başçıları tərəfindən müəyyən edilmiş, qardaş xalqlar arasında tarixi dostluq münasibətlərinin və hərtərəfli əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş kursa sadiqliklərini təsdiqləyiblər.

