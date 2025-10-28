Азербайджан и Узбекистан договорились расширить сотрудничество в охране госграницы
Азербайджан и Узбекистан договорились о расширении обмена опытом в области охраны государственной границы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.
Согласно информации, сегодня в Ташкенте состоялась встреча начальника регионального штаба Пограничных войск СГБ Узбекистана Салимжона Хусанова и начальника Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчина Гулиева.
По итогам встречи достигнута договоренность о расширении обмена опытом в области охраны государственной границы, пограничного контроля, внедрения современных информационных технологий и совершенствования материально-технического обеспечения.
Стороны подтвердили приверженность курсу, определенному главами государств Узбекистана и Азербайджана, на дальнейшее укрепление исторически дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между братскими народами.