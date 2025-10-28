Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан и Узбекистан договорились расширить сотрудничество в охране госграницы

    • 28 октября, 2025
    • 16:47
    Азербайджан и Узбекистан договорились расширить сотрудничество в охране госграницы

    Азербайджан и Узбекистан договорились о расширении обмена опытом в области охраны государственной границы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

    Согласно информации, сегодня в Ташкенте состоялась встреча начальника регионального штаба Пограничных войск СГБ Узбекистана Салимжона Хусанова и начальника Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчина Гулиева.

    По итогам встречи достигнута договоренность о расширении обмена опытом в области охраны государственной границы, пограничного контроля, внедрения современных информационных технологий и совершенствования материально-технического обеспечения.

    Стороны подтвердили приверженность курсу, определенному главами государств Узбекистана и Азербайджана, на дальнейшее укрепление исторически дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между братскими народами.

