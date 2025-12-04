Azərbaycan və Niderland regional məsələləri və əməkdaşlığı müzakirə edib
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 17:25
Niderlandın Azərbaycandakı səfiri Marianna de Yonq Milli Məclis sədrinin müavini Rafael Hüseynovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında bildirilib.
"Görüş Azərbaycan və Niderland arasında ikitərəfli əməkdaşlığı, regional prosesləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək imkanı yaradıb", - məlumatda deyilir.
