    Azərbaycan və Niderland regional məsələləri və əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 17:25
    Niderlandın Azərbaycandakı səfiri Marianna de Yonq Milli Məclis sədrinin müavini Rafael Hüseynovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında bildirilib.

    "Görüş Azərbaycan və Niderland arasında ikitərəfli əməkdaşlığı, regional prosesləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək imkanı yaradıb", - məlumatda deyilir.

    Azərbaycan Niderland əməkdaşlıq
    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество
    Azerbaijan and Netherlands discuss regional issues and mutual cooperation

