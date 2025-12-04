Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 16:54
Посол Нидерландов в Азербайджане Марианна де Йонг встретилась с вице-спикером парламента Азербайджана с Рафаэлем Гусейновым.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в "Х".
"Встреча предоставила возможность обсудить двустороннее сотрудничество, региональные процессы и вопросы, представляющие взаимный интерес для Нидерландов и Азербайджана", - говорится в сообщении.
