Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 16:54
    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

    Посол Нидерландов в Азербайджане Марианна де Йонг встретилась с вице-спикером парламента Азербайджана с Рафаэлем Гусейновым.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в "Х".

    "Встреча предоставила возможность обсудить двустороннее сотрудничество, региональные процессы и вопросы, представляющие взаимный интерес для Нидерландов и Азербайджана", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Нидерланды Рафаэль Гусейнов Марианна де Йонг
    Elvis

    Последние новости

    17:06
    Фото

    Азербайджанские вина представлены в Китае

    Бизнес
    17:06

    К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета

    Происшествия
    17:03

    Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

    Другие страны
    16:54

    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

    Внешняя политика
    16:53

    Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран

    В регионе
    16:46

    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

    Экология
    16:43

    Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в Вене

    В регионе
    16:43

    Мирзоян: Саммит в Вашингтоне открыл реальное окно возможностей для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    16:41

    АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

    Финансы
    Лента новостей