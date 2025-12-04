Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

Посол Нидерландов в Азербайджане Марианна де Йонг встретилась с вице-спикером парламента Азербайджана с Рафаэлем Гусейновым.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в "Х".

"Встреча предоставила возможность обсудить двустороннее сотрудничество, региональные процессы и вопросы, представляющие взаимный интерес для Нидерландов и Азербайджана", - говорится в сообщении.