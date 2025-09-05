Azərbaycan və Macarıstan arasında hökumətlərarası komissiyanın iclası keçirilib
Xarici siyasət
- 05 sentyabr, 2025
- 15:48
Azərbaycan və Macarıstan Hökumətləri arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 11-ci iclası keçirilib.
"Report"un xəbərinə görə, iclas Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində baş tutub.
Komissiyaya Azərbaycan tərəfdən maliyyə naziri Sahil Babayev, Macarıstan tərəfdən isə bu ölkənin xarici işlər naziri Peter Siyarto rəhbərlik edib.
