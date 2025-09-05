Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Азербайджан и Венгрия провели заседание МПК

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 16:05
    Азербайджан и Венгрия провели заседание МПК

    Состоялось 11-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

    Как сообщает Report, заседание прошло в столице Венгрии, городе Будапешт.

    Комиссию с азербайджанской стороны возглавляет министр финансов Сахиль Бабаев, а с венгерской стороны - министр иностранных дел Петер Сийярто.

    Azərbaycan və Macarıstan arasında hökumətlərarası komissiyanın iclası keçirilib
    Azerbaijan, Hungary hold 11th session of Joint Economic Commission

    Лента новостей