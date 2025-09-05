Азербайджан и Венгрия провели заседание МПК
Внешняя политика
- 05 сентября, 2025
- 16:05
Состоялось 11-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.
Как сообщает Report, заседание прошло в столице Венгрии, городе Будапешт.
Комиссию с азербайджанской стороны возглавляет министр финансов Сахиль Бабаев, а с венгерской стороны - министр иностранных дел Петер Сийярто.
