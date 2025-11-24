Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin dördillik üzvü seçilib
- 24 noyabr, 2025
- 17:18
Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin (ÜİK) 2025-2029-cu illər üzrə üzvü seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Parisdə Ümumdünya Mədəni və Təbii İrsin Qorunması üzrə 1972-ci il Konvensiyasına Tərəf Ölkələrin Baş Assambleyasının 25-ci sessiyası keçirilib.
Tədbir çərçivəsində Ümumdünya İrs Komitəsinin 2025-2029-cu illər üzrə üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə Şərqi Avropa regionu üçün ayrılmış bir yer uğrunda Azərbaycanla birgə beş ölkə mübarizə aparıb. Azərbaycan səsvermənin ilk mərhələsində 160 ölkədən 92-nin dəstəyini təmin edərək Komitəyə üzv seçilib.
Xatırladaq ki, 21 üzv ölkədən ibarət olan Komitə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Konvensiyasının həyata keçirilməsinə nəzarəti həyata keçirən əsas icra orqanıdır.
Komitənin başlıca vəzifəsi UNESCO Ümumdünya İrs Siyahısının formalaşdırılması, dünya əhəmiyyətli mədəni və təbii irsin tanınması, qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üzrə fəaliyyətləri tənzimləməkdir.
Komitə həmçinin Ümumdünya İrs Fondunun vəsaitlərinin istifadə istiqamətlərini müəyyən edir və tərəflərin müraciəti əsasında layihələrə maliyyə dəstəyi ayırır.
Bu dəstək konservasiya işlərindən tutmuş idarəetmə planlarının hazırlanmasına, fövqəladə hallarda yardım və müvafiq strukturların potensialının gücləndirilməsi kimi önəmli sahələri əhatə edir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan 2015-2019-cu illərdə də UNESCO Komitəsinin üzvü olub və onun fəaliyyətlərinə əhəmiyyətli töhfələr verib.
Eyni zamanda, 2019-cu ilin iyul ayında Komitənin 43-cü sessiyasına ev sahibliyi edib.
"Report"un məlumatlı mənbədən əldə etdiyi xəbərə görə, Azərbaycan seçkilərdə 92 səs toplamaqla Çexiya (28 səs), Ermənistan (21 səs), Polşa (11 səs) və Sloveniyanı (9 səs) üstələyib.