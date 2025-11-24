Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 4-летний срок

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 17:38
    Азербайджан избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на период 2025–2029 годов.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

    По информации ведомства, решение было принято в рамках 25-й сессии Генассамблеи государств-участников Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия в Париже.

    За одно место, выделенное Восточноевропейскому региону, боролись пять стран, включая Азербайджан. Уже в первом туре голосования Азербайджан заручился поддержкой 92 из 160 государств и был избран в состав Комитета.

    Комитет всемирного наследия состоит из 21 государства и является основным исполнительным органом, контролирующим реализацию Конвенции ЮНЕСКО. Его ключевые задачи включают формирование Списка всемирного наследия, признание объектов культурного и природного значения, их сохранение и передачу будущим поколениям.

    Кроме того, Комитет определяет направления использования средств Фонда всемирного наследия и по запросу стран предоставляет финансовую поддержку проектам - от консервационных работ до подготовки планов управления, оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и укрепления институционального потенциала.

    Отметим, что Азербайджан уже входил в состав Комитета в 2015–2019 годах и внес значительный вклад в его работу. В июле 2019 года страна также стала принимающей стороной 43-й сессии Комитета.

    Как сообщили Report информированные источники, Азербайджан, набрав 92 голоса, опередил Чехию (28 голосов), Армению (21 голос), Польшу (11 голосов) и Словению (9 голосов).

    ЮНЕСКО МИД Азербайджана
    Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin dördillik üzvü seçilib
    Azerbaijan elected to UNESCO World Heritage Committee for 2025–2029

