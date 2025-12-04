İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan səfirliyi Çexiyadakı soydaşlarımızla görüş təşkil edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 19:36
    Azərbaycan səfirliyi Çexiyadakı soydaşlarımızla görüş təşkil edib

    Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi Karlovı Varıdakı fəxri konsulla birlikdə kurort şəhərində yaşayan həmvətənlərimizlə görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik "X"dəki rəsmi səhifəsində məlumat yayıb.

    Görüş zamanı vətəndaşları maraqlandıran məsələlər, eləcə də onların üzləşdiyi problemlər müzakirə olunub.

    Səfirlik nümayəndələri görüş iştirakçılarının konsulluq və hüquqi aspektlərlə bağlı suallarına ətraflı cavablar verib və tövsiyələrini veriblər.

    Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии

