Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 19:08
    Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии

    Посольство Азербайджана в Чехии совместно с почетным консулом в Карловых Варах провело встречу с азербайджанскими гражданами, проживающими в этом курортном городе.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство на своей официальной странице в социальной сети X.

    "В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, вызывающие интерес у граждан, а также проблемы, с которыми они сталкиваются", - говорится в сообщении.

    Представители посольства предоставили исчерпывающие ответы на вопросы участников встречи, касающиеся консульских и юридических аспектов и дали свои рекомендации.

    Азербайджан Чехия Карловы Вары посольство диаспора азербайджанцы за рубежом
    Elvis

    Последние новости

    19:23

    ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу Ливана

    Другие страны
    19:16
    Фото

    В Шамкире 11 пострадавших в ДТП выписаны домой - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    19:08
    Фото

    Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии

    Внешняя политика
    19:08

    В суде над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов, свидетели дали показания

    Происшествия
    19:08
    Видео

    Издательский дом NARGIS открыл новую выставку "Winter in Azerbaijan"

    Бизнес
    19:02

    Узбекистан и Азербайджан создали операционную компанию для проекта "Устюрт"

    Энергетика
    18:50
    Фото
    Видео

    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

    Армия
    18:44

    Кошта: Мир на Южном Кавказе имеет ключевое значение для межрегионального взаимодействия

    Другие
    18:43
    Фото

    Британский министр: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в оборонной промышленности

    Армия
    Лента новостей