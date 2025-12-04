Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 19:08
Посольство Азербайджана в Чехии совместно с почетным консулом в Карловых Варах провело встречу с азербайджанскими гражданами, проживающими в этом курортном городе.
Как передает Report, об этом сообщило посольство на своей официальной странице в социальной сети X.
"В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, вызывающие интерес у граждан, а также проблемы, с которыми они сталкиваются", - говорится в сообщении.
Представители посольства предоставили исчерпывающие ответы на вопросы участников встречи, касающиеся консульских и юридических аспектов и дали свои рекомендации.
Последние новости
19:23
ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу ЛиванаДругие страны
19:16
Фото
В Шамкире 11 пострадавших в ДТП выписаны домой - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
19:08
Фото
Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в ЧехииВнешняя политика
19:08
В суде над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов, свидетели дали показанияПроисшествия
19:08
Видео
Издательский дом NARGIS открыл новую выставку "Winter in Azerbaijan"Бизнес
19:02
Узбекистан и Азербайджан создали операционную компанию для проекта "Устюрт"Энергетика
18:50
Фото
Видео
Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничестваАрмия
18:44
Кошта: Мир на Южном Кавказе имеет ключевое значение для межрегионального взаимодействияДругие
18:43
Фото