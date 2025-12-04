Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии

Посольство Азербайджана в Чехии совместно с почетным консулом в Карловых Варах провело встречу с азербайджанскими гражданами, проживающими в этом курортном городе.

Как передает Report, об этом сообщило посольство на своей официальной странице в социальной сети X.

"В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, вызывающие интерес у граждан, а также проблемы, с которыми они сталкиваются", - говорится в сообщении.

Представители посольства предоставили исчерпывающие ответы на вопросы участников встречи, касающиеся консульских и юридических аспектов и дали свои рекомендации.