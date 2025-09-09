Azərbaycan səfiri və İran XİN-in Avrasiya İdarəsinin baş direktoru ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 09 sentyabr, 2025
- 17:17
Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Avrasiya İdarəsinin baş direktoru Mənuçehr Muradi ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında yazılıb.
Bildirilib ki, görüşdə ikitərəfli əlaqələrdə gündəmdə olan məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə İran İR XİN-nin Avrasiya İdarəsinin baş direktoru Mənuçehr Muradi ilə görüşüb.— Azerbaijan Emb.🇦🇿 to Iran (@AzEmbIran) September 9, 2025
Görüşdə ikitərəfli əlaqələrdə gündəmdə olan məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. pic.twitter.com/jaxllbzADa
Son xəbərlər
17:29
Hesablama Palatası Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində ciddi maliyyə nöqsanları aşkar edibMaliyyə
17:25
İZİA: Sumqayıt Sənaye Parkı çoxşaxəli sənaye mərkəzinə çevriləcəkSənaye
17:24
İran XİN başçısının AEBA baş direktoru ilə görüşü başlayıbRegion
17:22
HƏMAS Qüdsdəki terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürübDigər ölkələr
17:21
KİV: İsrail Dohada HƏMAS-ın yüksək vəzifəlilərinin öldürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:20
Hesablama Palatası: Ötən il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına əsasən yeni layihələr maliyyələşdirilibMaliyyə
17:19
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Güləşçimiz Dünya Seriyasının yarımfinalında hakimlərin müəmmalı qərarı nəticəsində uduzdu"Fərdi
17:17
Azərbaycan səfiri və İran XİN-in Avrasiya İdarəsinin baş direktoru ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
17:15