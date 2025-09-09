ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Дипломаты Азербайджана и Ирана обсудили двустороннюю повестку

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 17:40
    Дипломаты Азербайджана и Ирана обсудили двустороннюю повестку

    Посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде встретился с главным директором Управления Евразии Министерства иностранных дел Ирана Манучехром Моради.

    Как сообщает Report, об этом сообщает дипмиссия Азербайджана в Иране в социальной сети "X".

    Отмечается, что на встрече "состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений".

    Али Ализаде Манучехр Моради Иран переговоры
    Azərbaycan səfiri və İran XİN-in Avrasiya İdarəsinin baş direktoru ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib
    Azerbaijani ambassador, Iranian MFA official discuss bilateral ties

    Последние новости

    19:05

    Госслужба: В украинском поселке Яровая число погибших из-за ударов ВС РФ достигло 24, пострадали 19 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:02
    Фото

    Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане

    Внешняя политика
    18:59

    Еврокомиссия утвердила программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евро

    Другие страны
    18:59

    В Азербайджане в 2024 году госзакупки посредством тендеров выросли на 16,8%, запроса котировок - удвоились

    Финансы
    18:52

    Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер

    Внешняя политика
    18:52

    Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

    Другие страны
    18:50
    Фото

    В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"

    Армия
    18:42

    Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкам

    Другие страны
    18:35
    Фото

    Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла Египта

    Внешняя политика
    Лента новостей