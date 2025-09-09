Дипломаты Азербайджана и Ирана обсудили двустороннюю повестку

Посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде встретился с главным директором Управления Евразии Министерства иностранных дел Ирана Манучехром Моради.

Как сообщает Report, об этом сообщает дипмиссия Азербайджана в Иране в социальной сети "X".

Отмечается, что на встрече "состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений".