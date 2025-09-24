İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 19:21
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olub

    Sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Rosen Jelyazkov ilə görüşü olub.

    Prezident İlham Əliyev Bolqarıstan Nyu-York
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке
    Foto
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev met with Prime Minister of Bulgaria in New York

    Son xəbərlər

    19:53

    Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıb

    Region
    19:48
    Foto

    Türkiyə və Suriya prezidentlərinin görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:36

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayır

    Xarici siyasət
    19:33

    Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    19:30

    Almaniya müdafiə naziri hərbi xidmətin yeni modelinin tətbiqini təklif edib

    Digər ölkələr
    19:30

    "Liverpul"un futbolçusu zədələnərək bir neçə aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    19:27

    Pistorius: Rusiya hərbi təyyarəsi Almaniya HDQ freqatının üzərindən uçub

    Digər ölkələr
    19:21
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:21

    Fitso: Slovakiya və Ukrayna hökumətlərinin birgə iclası oktyabrın 17-ə planlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti