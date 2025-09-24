Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 19:27
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке 24 сентября состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olub
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev met with Prime Minister of Bulgaria in New York

